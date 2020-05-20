Зеленский назвал условие роспуска парламента

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует распускать украинский парламент.

Об этом он сказал на пресс-конференции о годе своего президентства, которая состоялась 20 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за нужные законопроекты – я буду поддерживать ее. И не просто партию, а состав монобольшинства, потому что они выполняют свою работу", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский

Он напомнил, что недавно украинский парламент уже принял важные документы, в частности, закон о регулировании банковской деятельности, земельной реформе, закон об импичменте президента.

И тут подчеркнул, мол, если нардепы вдруг начнут лоббировать чьи-то коммерческие интересы – он распустит Верховную Раду.

"Как только они не будут голосовать, если они будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния на политику Украины, в то же время, не думая ни о чем, я буду распускать парламент", – сказал глава государства.

Также Зеленский добавил, что на выборах мэра Киева поддержит кандидата именно от партии "Слуга народа", который будет выдвинут путем праймериз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по конституционному праву Александр Москалюк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может инициировать досрочные выборы в Верховную Раду в конце 2020-го или в 2021 году.