Зеленский назвал условие роспуска парламента

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует распускать украинский парламент.

Об этом он сказал на пресс-конференции о годе своего президентства, которая состоялась 20 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за нужные законопроекты – я буду поддерживать ее", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский

Президент напомнил, что недавно в парламенте проголосовали банковский закон. И тут подчеркнул, мол, если нардепы вдруг начнут лоббировать чьи-то коммерческие интересы – он будет распускать Верховную Раду.

Также Зеленский добавил, что на выборах мэра Киева поддержит кандидата именно от партии "Слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по конституционному праву Александр Москалюк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может инициировать досрочные выборы в Верховную Раду в конце 2020-го или в 2021 году.

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