Зеленский назвал условие проведения большого военного парада в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что большой военный парад в Украине устроят, когда она вернет все свои территории.

Зато сейчас, заверил он, военная техника должна находиться на востоке, а не на торжествах в Киеве. Таким мнением глава государства поделился в ходе своей речи ко Дню Независимости, 24 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что танки, бронетранспортеры, самолеты ВСУ не являются аттракционом для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках. Президент добавил, что сейчас эта техника нужна на востоке государства и только так должно быть, если украинцы уважают собственную армию.

Тогда как парад, пообещал гарант, в Украине обязательно будет, но в будущем.

"Парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир. Мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость", – заверил Зеленский.

Слова президента о военном параде – на видео с 33-й минуты:

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам по случаю 29-й годовщины независимости Украины. В своей речи на Софийской площади 24 августа глава государства призвал почтить память погибших защитников Украины минутой молчания.

Напомним, что OBOZREVATEL следит онлайн за тем, как Украина отмечает 29-ю годовщину независимости.