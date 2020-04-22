Зеленский назвал свою главную ошибку на посту президента Украины

Кирилл Лютый Политика 18:25, 22.04.2020

Владимир Зеленский считает, что на посту президента Украины был излишне терпеливым по отношению к чиновникам.

В интервью для фильма "Год президента Зеленского", который вышел в эфир 22 апреля, он заявил, что был слишком либеральным и следовало действовать более жестко.

"Я уверен, что я потратил время на многих людей, будучи с ними слишком либеральным. Находить подход, в окружении, извне, с некоторыми чиновниками. Я уверен, что я потратил на них свое время. Не о чем говорить – они неизменны. Я жалею, что сразу не стал более жестким", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский
скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что будет менять состав Кабинета министров до тех пор, пока не получится собрать "идеальное правительство".

Комментировать
Политика

Смотрите также

Рыдало все село: на Буковине простились с умершими от COVID-19 братьями

Избивали на камеру: подростки, которые поиздевались над ветераном АТО, поплатились

Сколько стоит жизнь украинских медиков? Надбавку за COVID-19 насчитывают поминутно, а денег нет даже на прежнюю зарплату

Росіянин показав кадри насилля сталінських часів на дитині із харківського сиротинця

Украинцам на время карантина раздадут по 3 тысячи гривен: кто и как получит помощь