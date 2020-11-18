Президент обозвал оппонентов "заразой": начинают популярный сериал "Во всем виноват Зеленский"

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о своих противниках и политиках, которые вредят стране. Он сравнил их с болезнями и пошутил, что страну обязательно "вылечат от этой заразы".

Об этом глава государства, заразившийся COVID-19, сказал в новом видеообращении из больницы "Феофания" в Киеве. Ролик был опубликован 18 ноября на Facebook-странице президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский в больнице Скриншот видео

Зеленский сказал, что верит: следующее видео он будет записывать уже не в больнице, "а окончательно победит "ковид", чтобы полностью и с вашей поддержкой победить все другие вирусы и бактерии, которые вредят Украине уже так много лет подряд".

Он продолжил, сказав: "Фамилии этих недугов вам хорошо знакомы, и мы обязательно вылечим Украину от всей этой заразы".

Глава страны высмеял его необоснованную критику, сравнив ее с сериалом.

"Очевидно, что каждая зараза воспримет эти слова на личный счет. И на их телеканалах активизируется сериал под названием "Во всем виноват Зеленский". Очень популярный, кстати, сериал", – пошутил президент.

Он добавил, что именно из-за этого решил снять видео, в котором лично рассказывает об успехах Украины.

Смотрите с 00:59:

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала о самочувствии Владимира Зеленского.

Ранее главный врач "Феофании" Игорь Семенов отметил, что Зеленский находится в больнице на тех же условиях, что и другие пациенты. Сумма содержание президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусом – в среднем 7,8 тыс. грн в день.