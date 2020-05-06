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6 мая • обновлено в 22:59
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Зеленский назвал старых политиков "хитросделанными". Видео

13.1т
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Президент Владимир Зеленский раскритиковал отдельных украинских политиков, заявив, что в них сидит вирус "хитровыделанности".

Об этом глава страны сказал в обращении к народу от 6 мая, которое было обнародовано пресс-службой президента (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Я этого не допущу!" Зеленский назвал старых политиков "хитросделанными"

Скриншот

По словам Зеленского, "вирусом" некоторые политики заражены со времен независимости Украины. Они пытаются установить надуманные барьеры для региональных партий, допустить чего нельзя.

"Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом старые политики хотят несмотря на политическую волю жителей области "пролезть" в местные органы власти. Фактически же – лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свой регион к лучшему.

Я этого не допущу. Право быть избранным – это конституционное право каждого гражданина Украины. Поэтому никаких 2/3, 5% или других "схем" не будет. Это позиция и моя, и партии "слуг народа", – подчеркнул президент, отметив, что он является гарантом этого конституционного права.

Зеленский также обратился ко "старым политикам", сказав, что если те не имеют поддержки в каком-то регионе, то нужно менять не избирательное законодательство, а свои поступки.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил: местные выборы в Украине пройдут в октябре 2020 года. Данное решение примет Верховная Рада в середине июля.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика видео выборы в Украине
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Комментарии
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
...и хитровыделанной партии "Слуга народа". Ну, клоун!
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
особенно цинично это звучит,когда эта он и его ОПГ установила государственное финансирование для своей партии слуг eвpeйcкoгo народа ...
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Киевский Красноармеец, ЧТО ОНО МЕЛЕТ ?
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К**дый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
К**дый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
че он не допустит однако,
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