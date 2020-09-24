Зеленский озвучил следующие шаги для мира на Донбассе

Следующими шагами к установлению мира на Донбассе должен стать вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий и возвращение контроля над государственной границей.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Еще одним шагом, по его словам, должно стать восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Зеленский подчеркнул, что за последний год Украине удалось разблокировать диалог относительно восстановления мира на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, о режиме прекращения огня.

"Бесспорно, за последний год мы доказали, что Украина действительно хочет мира. Нам удалось разблокировать диалог, мы восстановили встречи лидеров стран "нормандского формата", достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц. А с 27 июля начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки его сорвать, все же дает надежду на достижение стабильной "тишины". И она крайне необходима, чтобы продолжить движение на пути к миру", – сказал президент.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с главой РФ Владимиром Путиным.