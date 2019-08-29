Зеленский назвал самую главную задачу новой Рады

Одна из главных задач Верховной Рада Украины нового созыва – это укрепление нацбезопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Россией Крыма.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время своего внеочередного послания к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Самая главная задача, которая стоит перед вами, укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма", – обратился глава государства к нардепам.

Владимир Зеленский "Вести "

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!