Зеленский назвал Россию "той стороной": украинцы возмутились запоздалой реакцией на расстрел ВСУ
Украинцы возмутились реакцией Зеленского на расстрел военных. Фото Офиса президента.
Украинцев возмутила реакция президента Украины Владимира Зеленского на расстрел эвакуационной группы военнослужащих ВСУ на Донбассе, а также отсутствие в заявлении упоминания России как страны-агрессора.
Таким образом они отреагировали на публикацию этой новости на странице OBOZREVATEL в Facebook. Пользователи назвали несколько моментов, которые их смутили.
Украинцы возмущены запоздалой реакцией Зеленского на расстрел военных
Прежде всего, они недовольны тем, что реакция последовала спустя целые сутки после происшествия. В пример привели заявление посольства США в Украине, которое отреагировало раньше президента.
Украинцы возмущены запоздалой реакцией Зеленского на расстрел военных
Также их возмутило, что в заявлении нет ни слова о российской агрессии, вместо которой есть фраза "та сторона".
Кроме того, пользователи не понимают, почему глава государства не отправился в тот же день в ООН и не требовал усиления санкций против РФ, а вместо этого только отправил на Донбасс главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и одного из заместителей главы ОП.
Украинцы возмущены запоздалой реакцией Зеленского на расстрел военных
Украинцы возмущены запоздалой реакцией Зеленского на расстрел военных
Украинцы возмущены запоздалой реакцией Зеленского на расстрел военных
Украинцы возмущены запоздалой реакцией Зеленского на расстрел военных
Украинцы возмущены запоздалой реакцией Зеленского на расстрел военных
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 14 июля высказался о расстреле группы украинских военнослужащих во время эвакуации погибшего воина спустя сутки. Они, несмотря на гарантии режима "тишины", попали в тройную засаду российских наемников. В результате погиб военный медик и еще двое бойцов получили ранения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.
На эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду. В результате обстрела погиб медик и двое бойцов получили ранения. По данным журналиста, погибли два человека.
Состоянием на 12:00 14 июля стало известно, что террористы "ЛНР" похитили тело украинского военного, который погиб около Зайцево.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе имеет признаки военного преступления.
Прокуратурой Донецкой области начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.
Президент Владимир Зеленский назвал такие действия "очередным доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".
В ООС раскрыли подробности расстрела эвакуационной группы.
Также стало известно имя погибшего медика.