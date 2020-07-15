Зеленский назвал Россию "той стороной": украинцы возмутились запоздалой реакцией на расстрел ВСУ

Украинцев возмутила реакция президента Украины Владимира Зеленского на расстрел эвакуационной группы военнослужащих ВСУ на Донбассе, а также отсутствие в заявлении упоминания России как страны-агрессора.

Таким образом они отреагировали на публикацию этой новости на странице OBOZREVATEL в Facebook. Пользователи назвали несколько моментов, которые их смутили.

Украинцы возмущены запоздалой реакцией Зеленского на расстрел военных

Прежде всего, они недовольны тем, что реакция последовала спустя целые сутки после происшествия. В пример привели заявление посольства США в Украине, которое отреагировало раньше президента.

Украинцы возмущены запоздалой реакцией Зеленского на расстрел военных

Также их возмутило, что в заявлении нет ни слова о российской агрессии, вместо которой есть фраза "та сторона".

Кроме того, пользователи не понимают, почему глава государства не отправился в тот же день в ООН и не требовал усиления санкций против РФ, а вместо этого только отправил на Донбасс главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и одного из заместителей главы ОП.

Украинцы возмущены запоздалой реакцией Зеленского на расстрел военных

Украинцы возмущены запоздалой реакцией Зеленского на расстрел военных

Украинцы возмущены запоздалой реакцией Зеленского на расстрел военных

Украинцы возмущены запоздалой реакцией Зеленского на расстрел военных

Украинцы возмущены запоздалой реакцией Зеленского на расстрел военных

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 14 июля высказался о расстреле группы украинских военнослужащих во время эвакуации погибшего воина спустя сутки. Они, несмотря на гарантии режима "тишины", попали в тройную засаду российских наемников. В результате погиб военный медик и еще двое бойцов получили ранения.

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