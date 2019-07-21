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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

Зеленский назвал первый законопроект новой Рады

28.1т Читать материал на украинском

Одним из первых законопроектов, который рассмотрит Верховная Рада Украины нового созыва, будет о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после того, как проголосовал на избирательном участке в Колледже морского и речного флота на Оболони в Киеве.

"Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект … наконец-то мы с вами должны снять неприкосновенность", - сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Зеленский на избирательном участке

Зеленский на избирательном участке

пресс-служба Офиса президента

Зеленский на избирательном участке

Зеленский на избирательном участке

пресс-служба Офиса президента

Зеленский на избирательном участке

Зеленский на избирательном участке

пресс-служба Офиса президента

Президент считает, что новый парламент должен быть эффективным. "Честным и таким, который работает", - подчеркнул он.

О всех подробностях проведения выборов в Раду 21 июля в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский также заявил, что следующий премьер-министр должен быть профессиональным экономистом.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Очередная шутка?
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Rembo Dgon
Rembo Dgon
Правильно неприкосновенность снять и порошенка с его свинарчуками на нары , пускай там заседают пожизненно.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Неужели Петруху на кичу отправит?!
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