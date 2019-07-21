Зеленский назвал первый законопроект новой Рады

Одним из первых законопроектов, который рассмотрит Верховная Рада Украины нового созыва, будет о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после того, как проголосовал на избирательном участке в Колледже морского и речного флота на Оболони в Киеве.

"Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект … наконец-то мы с вами должны снять неприкосновенность", - сказал он.

Владимир Зеленский скриншот

Зеленский на избирательном участке пресс-служба Офиса президента

Зеленский на избирательном участке пресс-служба Офиса президента

Зеленский на избирательном участке пресс-служба Офиса президента

Президент считает, что новый парламент должен быть эффективным. "Честным и таким, который работает", - подчеркнул он.

О всех подробностях проведения выборов в Раду 21 июля в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский также заявил, что следующий премьер-министр должен быть профессиональным экономистом.

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