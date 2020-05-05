Зеленский назвал новых переговорщиков по Донбассу, среди них Резников, Мережко и Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в указе главы государства от 5 мая 2020 года. Возглавляет делегацию президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма.

В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Мережко (заместитель главы делегации).

Владимир Зеленский Delo.ua

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко будет представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам; глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин – представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам; заместитель министра обороны Украины Александр Полищук – представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности; глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова – представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ранее рассчитывал провести переговоры с Владимиром Путиным в "нормандском формате" в конце апреля.

9 декабря 2019 года лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.