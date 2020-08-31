Зеленский о "слугах": некоторые забыли, как они сюда попали и для чего, они микробы

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил нардепов от "Слуги народа", которые забыли, как и для чего попали в парламент, с микробами и бактериями.

Однако, как сказал глава страны на съезде партии 31 августа, таких народных избранников меньшинство. Слова президента цитирует "РБК-Украина".

По его словам, фракция допускает ошибки, но они признаются и исправляются.

"И ничего страшного нет. Некоторые люди забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабы", – сказал Зеленский.

"Я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 августа в Киеве прошел внеочередной съезд партии "Слуга народа", где представили кандидатов на должности глав областных центров Украины.

На мероприятии президент Владимир Зеленский выступил с трибуны и обратился к участникам съезда: "Вас называли зелеными кнопочками, принтерами и тамадами – я горжусь этим!"

Глава фракции Давид Арахамия заявил, что на съезде "родился новый тренд" – женщина-мэр.

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