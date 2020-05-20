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20 мая • обновлено в 12:38
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Зеленский назвал мэра Черкасс Бондаренко "бандитом"

6.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не "сядет за один стол" с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, назвав его "бандитом".

Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам года президентства.

"Я не знаю даже, как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали – это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", – сказал гарант.

Зеленский и Бондаренко

Зеленский и Бондаренко

Зеленский подчеркнул, что мэр Черкасс себя вел некорректно, и считает его поведение популизмом и политической борьбой. Он добавил, что Бондаренко не обращался к властям о помощи городу.

"Где его личные деньги, за которые он купил и полностью заполнил аптеки и больницы своего города? Я понимаю, всем мэрам сложно. Но извините – это популизм, мало того, на чем? На количестве смертности из-за коронавируса? Это какая-то политическая борьба, и с кем он борется?"– сказал президент.

Зеленский акцентировал, что было собрание со главами ОГА и мэрами, где обсуждалась помощь во время пандемии COVID-19.

"Каждый человек из мэров, каждый губернатор, все задавали вопросы, сказали: нам надо это, это, тут вы делаете не правильно... Тут человек просто вышел вдруг. А где ты был?"– подытожил президент.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пресс-конференция Зеленского 2020
Персоны
Владимир Зеленский Анатолий Бондаренко
Место
Украина
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