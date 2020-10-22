Зеленский назвал лечение COVID-19 в Украине одним из лучших в Европе

Президент Владимир Зеленский заявил, что качество лечения коронавируса в Украине не уступает европейскому.

Такое заявление глава страны сделал в ходе большого интервью четырем телеканалам. Фрагмент разговора был опубликован на YouTube-канале Офиса президента 22 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Качество лечения... тут никто не спорит, но, к сожалению, об этих цифрах никто не говорит: возьмите Францию, возьмите Англию, возьмите Италию, возьмите другие страны – у нас почти самый низкий в Европе показатель смертности", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что украинские врачи знают, как лечить больных с COVID-19.

"Они научились, они у нас очень быстрые, итальянцы не просто так приглашали наших", – отметил глава государства, напомнив об украинских медиках, которые ездили в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Показатель смертности в странах Европы на миллион населения worldometers.info

Показатель смертности в странах Европы worldometers.info

Предлагаем посмотреть фрагмент интервью президента:

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе вакцину от COVID-19, которую разрабатывают украинские ученые.