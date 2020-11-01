Зеленский назвал, кто стоит за решениями КСУ
Президент Владимир Зеленский написал статью для Financial Times
В ней он заявил, что за решениями КСУ стоят «российские марионетки» и «некоторые украинские олигархи
По его словам, они чувствуют угрозу со стороны антикоррупционных органов
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за скандальными решениями Конституционного суда стоят "российские марионетки" и "некоторые украинские олигархи", которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупионных органов.
Об этом глава государства написал в своей статье "Нельзя позволять украинским судам выбрасывать антикоррупционные достижения" для Financial Times, передает "Европейская правда".
"Они выступают против интеграции в Евросоюз и НАТО, сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и общества, где действуют правила, от которых выигрывают 99 процентов, а не лишь 1 процент", – пояснил Зеленский.
Президент добавил, что на Украину нападают сейчас не только извне, но и внутри страны, но она будет сопротивляться.
"Эти решения являются частью систематических усилий, направленных на то, чтобы подорвать верховенство права, откатить назад прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, ослабить наше общество и экономику, и остановить евроатлантическую интеграцию Украины", – отметил глава государства.
По словам президента, его беспокоит то, что рассмотрения КСУ ждет еще ряд представлений "от пророссийских депутатов и других, поддерживаемых олигархами", и они также могут отменить достижения в ключевых реформах – по поводу банковской системы и Высшего антикоррупционного суда.
Зеленский также призвал международных партнеров продолжить поддержку Украины на фоне конституционного кризиса.
"Я призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается помешать нашему сотрудничеству и сорвать его", – подчеркнул глава правительства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
Представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает смену состава Конституционного суда. Они предупредили, что это будет нарушением Основного закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.
В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда.