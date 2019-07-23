"Крутой специалист!" Зеленский назвал имя возможного генпрокурора

Президент Владимир Зеленский заявил, что заместитель главы его офиса Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.
Об этом он сообщил журналистам после завершению брифинга в Киеве 23 июля.
"Это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал Зеленский.
Владимир Зеленский
"Апостроф"
Руслан Рябошапка
Громадське
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