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"Крутой специалист!" Зеленский назвал имя возможного генпрокурора

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Президент Владимир Зеленский заявил, что заместитель главы его офиса Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Об этом он сообщил журналистам после завершению брифинга в Киеве 23 июля.

"Это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Апостроф"

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

Громадське

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Персоны
Владимир Зеленский Руслан Рябошапка
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Будет символично, если первым из «папередников» посадят генпрокурора Луценко.
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