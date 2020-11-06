Зеленский назвал дату встречи советников лидеров "нормандской четверки"

Встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится 13 ноября в режиме видеоконференции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Луганской области. По его словам, там обсудят план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, предложенный Украиной.

Он выразил надежду, что работа Трехсторонней контактной группы будет разблокирована.

"И у нас подготовлена информация, что 13 ноября состоится видеосвязь советников "нормандской четверки", на которой будут проговариваться все будущие шаги. А будущее у нас только одно – восстановление территориальной целостности Украины, полное прекращение огня", - сообщил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы. Он предусматривает полное прекращение войны на Донбассе в начале 2021 года и демилитаризацию ОРДЛО.