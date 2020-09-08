Зеленский назвал дату встречи советников "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая встреча советников глав государств "нормандской четверки" состоится в пятницу, 11 сентября, в Берлине.

Об этом он сказал на брифинге во время рабочей поездки в Сумскую область, который транслировал в YouTube Офис президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас должно быть заседание советников "нормандского формата" 11 сентября. Ожидаем там определенных предложений и решений", – отметил Зеленский.

Добавим, что накануне глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" пройдет по графику. Так, украинскую сторону на ней должен представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, а российскую – заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

Одним из вопросов, который на ней поднимут, будет гибель украинских военных во время перемирия на Донбассе.

Позже росСМИ со ссылкой на источники в российской делегации сообщили, что Козак примет участие в "нормандской встрече" политсоветников в Берлине 11 сентября.

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