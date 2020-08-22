Зеленский назвал дату 'нормандской' встречи по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встреча советников глав "нормандской четверки" относительно ситуации на Донбассе состоится 28 августа.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24". Президент отметил, что после нее также запланирована встреча на уровне глав МИД.

"Договорились на конец августа, 28 числа. Потом, я считаю, должна еще быть встреча министров иностранных дел "четверки" и затем встреча лидеров", – сообщил Зеленский.

Напомним, ранее в комментарии OBOZREVATEL Сергей Гармаш, привлеченный к работе Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) украинской стороной в качестве представителя ОРДО, говорил, что встреча советников в рамках Нормандского формата для переговоров по Донбассу может состояться 28 августа.

По его словам, участие в этом заседании с украинской стороны примет глава Офиса президента Андрей Ермак, а со стороны РФ – заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак направил письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку), в котором заявил о бессмысленности переговоров по Донбассу на уровне советников и предложил отказаться от них.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал это письмо "тонкой политической игрой", с помощью которой Россия пытается усилить свои позиции, а также перехватить инициативу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что минский процесс не сможет функционировать без встреч в "нормандском формате".

Позднее у президента РФ Владимира Путина объяснились по поводу письма Козака.

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