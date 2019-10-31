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31 октября • обновлено в 12:15
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Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском

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Украина готова начать разведение сил и средств на участке в Петровском 4 ноября при условии, что обстрелов здесь не будет в течение недели.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференскии с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

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"Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (Золотом – ред.), если будет все безопасно в Петровском на протяжении недели, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября Украина и "Л/ДНР" начали разведение войск в Золотом. Поcле этого планируют организовать такой же процесс и в Петровском.

Также стало известно, что при условии полного прекращения огня на Донбассе украинские военные могут развести силы и средства в 35 населенных пунктах, что существенно увеличит "серую зону".

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Тема
Отвод войск на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Это уже пятая дата.Завтра правосек пульнет из автомата,опять перенос.
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Мир Миру
Мир Миру
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире одного из российских телеканалов заявила, что международному сообществу нужно помочь властям Украины и лично президенту Владимиру Зеленскому в разведении сил на Донбассе.
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