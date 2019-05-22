ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Прогнозировали место министра: Зеленский назначил замглавы АП

3.1тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко, которому прогнозировали место министра иностранных дел, заместителем главы Администрации президента Андрея Богдана.

Соответствующий указ был подписан в среду, 22 мая, и опубликован на сайте главы государства.

Новости
"Указ уже подписан!" У Зеленского назвали нового секретаря СНБО

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Униан

Прогнозировали место министра: Зеленский назначил замглавы АП

Отметим, ранее от должности замглавы АП отказалась замглавы МИД Елена Зеркаль, которая принимала вместе с Зеленским и Пристайком иностранных гостей после инаугурации.

Вадим Пристайко родился в 1970 году в Одесской области.

  • 2000-2001 - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

  • 2001-2002 - главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.

  • 2002-2006 - советник по политическим вопросам, временный поверенный по делам Украины в Канаде.

  • 2007-2009 - заместитель директора департамента НАТО.

  • 2009-2012 - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США.

  • 2012-2014 - посол Украины в Канаде.

  • 2014-2017 - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

  • С 2017 возглавляет миссию Украины при НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц страны.

На должность начальника Генштаба Вооруженных сил был назначен Руслан Хомчак. Главой АП стал советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан,а его первым заместителем - Сергей Трофимов.

Андрея Геруса Зеленский назначил представителем президента Украины в Кабинете Министров.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Владимир ЗеленскийВадим Пристайко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
14
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Борисс Робот
Борисс Робот
НАТОвец...!!!???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения