Прогнозировали место министра: Зеленский назначил замглавы АП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко, которому прогнозировали место министра иностранных дел, заместителем главы Администрации президента Андрея Богдана.

Соответствующий указ был подписан в среду, 22 мая, и опубликован на сайте главы государства.

Вадим Пристайко Униан

Отметим, ранее от должности замглавы АП отказалась замглавы МИД Елена Зеркаль, которая принимала вместе с Зеленским и Пристайком иностранных гостей после инаугурации.

Вадим Пристайко родился в 1970 году в Одесской области.

2000-2001 - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

2001-2002 - главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.

2002-2006 - советник по политическим вопросам, временный поверенный по делам Украины в Канаде.

2007-2009 - заместитель директора департамента НАТО.

2009-2012 - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США.

2012-2014 - посол Украины в Канаде.

2014-2017 - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

С 2017 возглавляет миссию Украины при НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц страны.

На должность начальника Генштаба Вооруженных сил был назначен Руслан Хомчак. Главой АП стал советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан,а его первым заместителем - Сергей Трофимов.

Андрея Геруса Зеленский назначил представителем президента Украины в Кабинете Министров.

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