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22 апреля • обновлено в 22:51
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Зеленский назначил заместителем Ермака ветерана военной разведки

2.2т
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Ветеран военной разведки Роман Машовец назначен заместителем главы Офиса президента.

Соответствующий указ накануне подписал глава государства Владимир Зеленский, освободив с должности замглавы ОП Анну Коваленко.

"Одним из главных задач, поставленных перед Романом Машовцом, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова", – отмечается в сообщении пресс-службы Зеленского.

Андрей Ермак и Владимир Зеленский

Андрей Ермак и Владимир Зеленский

Коллаж

Справка: Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.

Зеленский назначил заместителем Ермака ветерана военной разведки
Зеленский назначил заместителем Ермака ветерана военной разведки
Роман Машовец

Роман Машовец

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что будет менять состав Кабинета министров до тех пор, пока не получится собрать "идеальное правительство".

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Ермак
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
никогда майор ФСБ -Роман Машовец не бел так близко к провалу.
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
Уже многим понятно, что Ермак "протаскивает" только врагов и предателей. И ты, Брут (Машовец)???
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