Зеленский назначил заместителем Ермака ветерана военной разведки

Ветеран военной разведки Роман Машовец назначен заместителем главы Офиса президента.

Соответствующий указ накануне подписал глава государства Владимир Зеленский, освободив с должности замглавы ОП Анну Коваленко.

"Одним из главных задач, поставленных перед Романом Машовцом, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова", – отмечается в сообщении пресс-службы Зеленского.

Андрей Ермак и Владимир Зеленский Коллаж

Справка: Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.

Роман Машовец скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что будет менять состав Кабинета министров до тех пор, пока не получится собрать "идеальное правительство".

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