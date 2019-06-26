Зеленский назначил своего представителя в Крыму: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича своим постоянным представителем в АР Крым.

Соответствующий указ от 25 июня был опубликован на сайте Администрации президента. Известно, что Кориневич является преподавателем в КНУ имени Тараса Шевченка и преподает в КИМО.

В частности, Кориневич имеет ступень кандидата юридических наук и занимает должность доцента и заместителя директора по научно-педагогической работе.

Он специализируется на международном гуманитарном, международном уголовном и энергетическом праве.

33-летний Кориневич – киевлянин, в 2009 году окончил отделение международного права КИМО. Защитил диссертацию по теме "Место международного энергетического права в системе современного международного права" (2011 год).

Антон Кориневич Крым.Реалии

Является автором более 30 научных и научно-методических трудов. В СМИ известен как эксперт-правовик.

Facebook Кориневича

Напомним, что предыдущий постпред президента в АР Крым, Борис Бабин, был уволен пятым президентом Петром Порошенко в 2018 году.

Как писал OBOZREVATEL, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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