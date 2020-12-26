Зеленский назначил сотника Майдана Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрея Бойчука.

Как сообщатся на сайте главы государства, Зеленский лично вручил Бойчуку служебное удостоверение в Офисе президента (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он пожелал новому руководителю ОГА сил и добросовестного труда на благо области.

Андрей Бойчук родился в 1976 году в Ивано-Франковске. Окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов.

В Ивано-Франковск вернулся относительно недавно, ведь почти 10 лет жил в Киеве (занимал различные должности в компании "Укртрансгаз", в 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины), а перед этим 8 лет – в Одессе.

Во время Революции Достоинства был сотником 37-й сотни Самооборона Майдана. 18 февраля 2014 года был оперативным дежурным сотником в Мариинском парке во время штурма сил Самообороны титушками и бойцами Внутренних войск.

После бегства из страны президента Виктора Януковича 37-я сотня под руководством Бойчука взяла под охрану 93 дипломатических учреждения в Киеве.

С началом пандемии COVID-19 в этом году основал благотворительный фонд "Центр волонтерских инициатив", который занимался изготовлением спецодежды для медицинских учреждений и полиции Прикарпатья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Зеленский уволил глав трех областных государственных администраций – Ивано-Франковской Виталия Федорова, Одесской Максима Куцого и Сумской Романа Грищенко. Основанием во всех случаях стали заявления руководителей областей.

Впоследствии президент назначил Марию Савко исполняющей обязанности председателя Ивано-Франковской ОГА.