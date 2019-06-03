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Зеленский назначил пресс-секретаря: кто она

8.3тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Юлию Мендель.

Соответствующий указ №350/2019 опубликован на сайте главы государства и датирован 3 июня. "Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", – говорится в нем.

Зеленский назначил пресс-секретаря: кто она

Напомним, что Юлии Мендель 32 года. Она родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве. В разное время работала на телеканалах – ICTV, "Эспрессо-ТВ", "Интер". Несколько лет журналистка сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico. В колонке для ТСН.uа Мендель рассказывала, что переломным моментом в ее карьере в 2016 году стала поездка на тренинг для журналистов в Йельский университет, США. Там она получила важные связи и поняла, как работать с международными ньюзрум. За год до этого, в 2015-м по программе Международного института прессы она и еще девять журналистов из разных стран побывали в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

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Зеленский и Мендель

Зеленский и Мендель

Facebook Iuliia Mendel

В 2016 году Мендель стала героиней новостей о сексуальных домогательствах. На своей странице в Facebook она написала о неприличных словах в ее адрес от незнакомого мужчины, чем спровоцировала бурную дискуссию в сети.

Кроме того, в 2018 году Мендель совместно с российском корреспондентом NY Times Эндрю Хиггинсом отличилась "вбросом" о коррупции в военной сфере (вокруг АТО) в Украине.

При этом журналистка была ярой сторонницей пятого президента Петра Порошенко и его команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

По информации СМИ, Зеленский назначит на руководящие должности в СБУ людей олигарха Игоря Коломойского, главы МВД Арсена Авакова и фабрикатора политических дел.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Бондарева Анастасия
Бондарева Анастасия
Спacи6о всем тем, кто покaзaл мне cайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁e9wu0m Пpocтo прoйдя oпрoc пoлyчила пoчти пoлyгoдовую зapплатy)) Пользуйтecь, пoка еще eсть вoзмoжность=)
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Не родственница ли она российского премьера , тот тоже Мендель .
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Santi Amonito
Santi Amonito
Одним словом - зЭ-мендель....
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