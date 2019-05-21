ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Зеленский назначил представителя в Раде: что о нем известно

10.2тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, назначил своим советником и представителем в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

Указ об этом (№312/2019) обнародован на сайте администрации президента. "Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича советником президента Украины – представителем президента Украины в Верховной Раде Украины", – говорится в тексте.

Стефанчук является адвокатом, доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины.

Новости
Зеленский назначил помощником своего бизнес-партнера

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Телеканал 24

Зеленский назначил представителя в Раде: что о нем известно

Скриншот

Он заслуженный деятель науки и техники Украины. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права.

В 2011–2013 годах Стефанчук заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады. Как помощник сотрудничал с нардепом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым.

СМИ называют Стефанчука идеологом партии "Слуга народа" и ответственным за разработку законопроектов.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

TheWorldNews.net

Кроме того, должность советника президента получил Михаил Федоров, куратор диджитал-кампании Зеленского.

Зеленский назначил представителя в Раде: что о нем известно

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 21 мая Зеленский срочно вызвал министра обороны Украины Степана Полторака.

Ранее, 20 мая, Полторак попросил новоизбранного президента Украины уволить его с занимаемой должности.

За несколько часов до этого аналогичное заявление сделали глава СБУ Василий Грицак и все его заместители.

Также около 17:00 о своей отставке заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
политика
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
37
10
Смешно
17
Интересно
13
Печально
9
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
...и как то уже "бухгалтера", "юристы" и "топ-менеджеры" Рошена н "посадах" позабыты...время "новых лиц" - менеджеров и партнеров по "кварталу" и вернувшихся по призыву ВАЗ-6 на родину "эмигрантов" - Портнова, Хорошковского...да коротка "скамеечка запасных")))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Щирый хряк
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения