Зеленский назначил представителя в Раде: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, назначил своим советником и представителем в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

Указ об этом (№312/2019) обнародован на сайте администрации президента. "Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича советником президента Украины – представителем президента Украины в Верховной Раде Украины", – говорится в тексте.

Стефанчук является адвокатом, доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины.

Владимир Зеленский Телеканал 24

Скриншот

Он заслуженный деятель науки и техники Украины. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права.

В 2011–2013 годах Стефанчук заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады. Как помощник сотрудничал с нардепом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым.

СМИ называют Стефанчука идеологом партии "Слуга народа" и ответственным за разработку законопроектов.

Руслан Стефанчук TheWorldNews.net

Кроме того, должность советника президента получил Михаил Федоров, куратор диджитал-кампании Зеленского.

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 21 мая Зеленский срочно вызвал министра обороны Украины Степана Полторака.

Ранее, 20 мая, Полторак попросил новоизбранного президента Украины уволить его с занимаемой должности.

За несколько часов до этого аналогичное заявление сделали глава СБУ Василий Грицак и все его заместители.

Также около 17:00 о своей отставке заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся