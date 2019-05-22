Зеленский назначил представителя президента в Кабмине: что известно

Глава государства Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента Украины в Кабинете министров.

Об этом сказано в указе президента №314/2019 от 22 мая 2019 года, сообщает пресс-служба.

"Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины", – отмечается в сообщении.

Позже Герус во время заседания правительства рассказал, что будет заниматься экономикой, энергетикой и вопросами, связанными с Кабинетом министров. При этом он добавил, что его как "слугу народа" вполне устраивает должность представителя президента в правительстве.

Также он отметил, что все кадровые вопросы, в том числе и назначение представителя в КМУ, решает президент Зеленский. В частности, именно он еще будет принимать решение относительно отвечающих за экономическое направление в президентской команде.

Андрей Герус родился в 1982 году в Нововолынске Волынской области. В 2004 году закончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко, экономический факультет, специальность – экономическая кибернетика. С сентября 2013 года учится на программе МВА в Гренобльской школе бизнеса (Лондон).

В августе 2014 года назначен членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. До назначения в НКРЭКУ работал директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал" (в компании с 2007 года). После освобождения из НКРЭКУ летом 2015 года вернулся в "Конкорд Капитал" на должность исполнительного директора.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц страны.

Также Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента. Позже он заявил, что эту должность вывели из-под закона о люстрации.

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