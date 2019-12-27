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27 декабря • обновлено в 11:23
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Зеленский назначил новую главу ГБР: кто она

2.5т
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Президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил на его место народного депутат от партии "Слуга народа" Ирину Венедиктову.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства 27 декабря.

"Освободить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", – сказано в указе.

Зеленский призначил Ирину Ведениктову исполняющей обязанности главы ГБР

Зеленский призначил Ирину Ведениктову исполняющей обязанности главы ГБР

"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований", – говорится на сайте президента.

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Автор
Глеб Иванов
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