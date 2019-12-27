Зеленский назначил новую главу ГБР: кто она

Президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил на его место народного депутат от партии "Слуга народа" Ирину Венедиктову.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства 27 декабря.

"Освободить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", – сказано в указе.

Зеленский призначил Ирину Ведениктову исполняющей обязанности главы ГБР

"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований", – говорится на сайте президента.

Новость дополняется ...

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!