Зеленский назначил нового заместителя руководителя ОП

Юлия Свириденко заменила Юлию Ковалив на должности замглавы Офиса президента Украины (ОПУ).

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ. Соответствующие указы размещены на сайте главы державы.

"Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", говорится в документе №580/2020 от 22 декабря.

Также на сайте опубликован указ №581/2020 "О назначении Свириденко заместителем руководителя Офиса президента".

"Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в документе.

Окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, магистр менеджмента.

С 2008 по 2011 год работала экономистом по финансовой работе Украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП", а также оценщиком Черниговского междугородного бюро технической инвентаризации.

В 2011-2015 годах была председателем Постоянного представительства м. Чернигов в г. Усе (Китайская Народная Республика).

05.2015-07.2015 – советник главы Черниговской областной государственной администрации.

08.2015-08.2017 – возглавляла Департамент экономического развития Черниговской ОГА.

09.2017-02.2018 – была исполняющей обязанности первого заместителя председателя Черниговской ОГА.

03.2018-07.2018 – первый заместитель главы, 07.2018-11.2018 – и.о. главы Черниговской ОГА.

В 2019-м возглавляла ООО "Сідко Україна".

С сентября 2019-го – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

22 июля 2020 года назначена на должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что заместитель главы ОПУ Юлия Ковалив уволилась с должности по собственному желанию.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что президент Владимир Зеленский ценит высокий профессионализм и нацеленность Ковалив на результат, "поэтому она остается в команде главы государства к новым профессиональных свершений".