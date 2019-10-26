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26 октября • обновлено в 21:48
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Зеленский назначил нового заместителя постпреда в Крыму: кто она

1.7т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым координатора общественной организации "КримSОS" Тамилу Ташеву.

Об этом говорится в распоряжении президента от 25 октября, опубликованном в субботу на официальном сайте главы государства.

"Назначить Ташеву Тамилу Равиловну заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым", – говорится в документе.

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Тамила Ташева

Тамила Ташева

ФБ Тамилы Ташевой

Тамила Ташева – координатор общественной организации "КримSОS", которая занимается оказанием помощи вынужденным переселенцам из Крыма и восточных регионов, а также информированием о событиях в Крыму.

С 1991 года проживала в Симферополе после возвращения ее семьи в Крым из Узбекистана. Была активной участницей "оранжевой революции" и Революции Достоинства.

20 февраля 2019 Ташева была награждена орденом княгини Ольги III степени "За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, обнаруженные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность".

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Также она баллотировалась на парламентских выборах от партии "Голос" (26 номер в списке).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России согласились на переговоры с Украиной по Крыму только при условии, что последняя признает "русский статус" полуострова.

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Персоны
Владимир Зеленский Тамила Ташева
Место
Украина
Тег
Крым
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наверняка хлебная должность - гуманитаркой заведовать.
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Клоун..продолжает начатое алкашом- назначать на " крымские" должности...Забудьте вы уже про Крым ...отвоевать ссыте..так к чему этот цирк.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым - где он находится? В Крыму? Или в Киеве?
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