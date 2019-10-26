Зеленский назначил нового заместителя постпреда в Крыму: кто она

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым координатора общественной организации "КримSОS" Тамилу Ташеву.

Об этом говорится в распоряжении президента от 25 октября, опубликованном в субботу на официальном сайте главы государства.

"Назначить Ташеву Тамилу Равиловну заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым", – говорится в документе.

Тамила Ташева ФБ Тамилы Ташевой

Тамила Ташева – координатор общественной организации "КримSОS", которая занимается оказанием помощи вынужденным переселенцам из Крыма и восточных регионов, а также информированием о событиях в Крыму.

С 1991 года проживала в Симферополе после возвращения ее семьи в Крым из Узбекистана. Была активной участницей "оранжевой революции" и Революции Достоинства.

20 февраля 2019 Ташева была награждена орденом княгини Ольги III степени "За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, обнаруженные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность".

Также она баллотировалась на парламентских выборах от партии "Голос" (26 номер в списке).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России согласились на переговоры с Украиной по Крыму только при условии, что последняя признает "русский статус" полуострова.

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