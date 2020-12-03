Зеленский назначил новым главой Хмельницкой ОГА ресторатора без опыта работы на госслужбе. Декларация

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА) Сергея Гамалия – бизнесмена без опыта работы на госдолжностях.

Соответствующий указ №535/2020 подписан 3 декабря, говорится на официальном сайте главы государства. Гарант вручил ему служебное удостоверение при личной встрече в Офисе президента.

Гамалий сменил на этой должности Дмитрия Габинета, который возглавлял ОГА с ноября 2019 года и был уволен по собственному желанию 24 ноября 2020-го.

Президент Украины пожелал новому руководителю Хмельницкой области достичь высоких результатов в должности.

Что известно о Сергее Гамалие?

Родился в 1979 году в г. Каменец-Подольский на Хмельнитчине.

В 1999 году переехал в Польшу, где окончил экономическую школу в Варшаве.

В 2001 году окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича по специальности правоведение, юрист.

В 2003 завершил обучение в Подольской государственной аграрно-технической академии (учет и аудит, экономист-бухгалтер).

С 2005 по 2007 год работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych в Варшаве (Польша).

В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского горсовета на общественных началах.

С 2007 года – предприниматель. В сфере его интересов – транспортный и ресторанный бизнес, а также логистика.

Является владельцем предприятия "Делиция", занимающегося ресторанным бизнесом, также предоставляет услуги мобильного питания.

Кроме того, владеет ООО "Барс" и "Интерсити Авто"

Согласно декларации за 2019 год, владеет двумя квартирами и домом в Польше, а также 10 земельными участками в Украине.

Опыта работы в госструктурах не имеет.

Беспартийный.

Декларация Сергея Гамалия за 2019 год declarations.com.ua

Декларация Сергея Гамалия за 2019 год declarations.com.ua

Указ о назначении Гамалия president.gov.ua

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