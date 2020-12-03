Зеленский назначил нового руководителя Хмельницкой ОГА
Сергей Гамалий сменил на посту Дмитрия Габинета, который возглавлял облгосадминистрацию с ноября 2019 года
Чиновник ушел с должности по собственному желанию
Его обязанности временно исполнял первый заместитель Роман Примуш
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия.
Соответствующий указ №535/2020 подписан 3 декабря, говорится на официальном сайте главы государства. Гарант вручил ему служебное удостоверение при личной встрече в Офисе президента.
Президент Украины пожелал новому руководителю Хмельницкой области достичь высоких результатов в должности.Что известно о Сергее Гамалие?
Родился в 1979 году в г. Каменец-Подольский на Хмельнитчине.
В 2001 году окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича по специальности правоведение, юрист.
В 2003-м завершил обучение в Подольской государственной аграрно-технической академии (учет и аудит, экономист-бухгалтер).
С 2005 по 2007 год работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych в Варшаве (Польша).
В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского горсовета на общественных началах.
С 2007 года – предприниматель.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по рейтингу эффективности за 1-й квартал и согласно мониторингу соцэкономразвития регионов за первое полугодие 2020 года, что обнародовал Кабмин, среди наиболее эффективных руководителей регионов оказались председателя Херсонской, Киевской и Житомирской областей.
Неудовлетворительные оценки получили Ивано-Франковская, Закарпатская и Донецкая области.