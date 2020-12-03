Зеленский назначил нового руководителя Хмельницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия.

Соответствующий указ №535/2020 подписан 3 декабря, говорится на официальном сайте главы государства. Гарант вручил ему служебное удостоверение при личной встрече в Офисе президента.

Президент Украины пожелал новому руководителю Хмельницкой области достичь высоких результатов в должности.

Родился в 1979 году в г. Каменец-Подольский на Хмельнитчине.

В 2001 году окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича по специальности правоведение, юрист.

В 2003-м завершил обучение в Подольской государственной аграрно-технической академии (учет и аудит, экономист-бухгалтер).

С 2005 по 2007 год работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych в Варшаве (Польша).

В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского горсовета на общественных началах.

С 2007 года – предприниматель.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по рейтингу эффективности за 1-й квартал и согласно мониторингу соцэкономразвития регионов за первое полугодие 2020 года, что обнародовал Кабмин, среди наиболее эффективных руководителей регионов оказались председателя Херсонской, Киевской и Житомирской областей.

Неудовлетворительные оценки получили Ивано-Франковская, Закарпатская и Донецкая области.