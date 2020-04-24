Зеленский назначил нового председателя Ивано-Франковщины и дал первые наставления

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Федорова председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства. Он был подписан президентом 24 апреля.

Во время встречи с новым главой ОГА, Зеленский отметил важность решения актуальных проблем области. В частности, речь шла об экономическом развитии региона.

president.gov.ua

В свою очередь, председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации поблагодарил президента за доверие.

Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Ивано-Франковской области. Окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа. С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской ОГА, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области. С ноября 2018 был заместителем председателя, а с февраля 2020 – временно исполнял обязанности председателя Ивано-Франковской ОГА.

president.gov.ua

Напомним, в феврале 2020 Дениса Шмыгаля освободили от должности председателя Ивано-Франковской ОГА из-за назначения вице-премьером – министром развития общин и территорий. Затем он занял пост премьер-министра Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова председателем Закарпатской областной государственной администрации.

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