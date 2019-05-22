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Зеленский назначил нового первого заместителя главы СБУ: названо имя

17.8тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ.

Соответствующий указ появился на сайте президента 22 мая. Также Баканов является председателем партии Зеленского "Слуга народа".

"Назначить Баканова Ивана Геннадиевича первым заместителем главы СБУ – начальником ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Иван Баканов

Иван Баканов

emmiwelentain.com

Новости
Зеленский назначил представителя в Раде: что о нем известно

Иван Баканов является уроженцем Кривого Рога и другом детства шестого президента Украины. С января 2013-го руководил "Кварталом 95". С 2017 года возглавляет партию "Слуга народа".

Иван Баканов

Иван Баканов

Facebook Ivan Bakanov

Ранее в СМИ появлялась информация, что возглавить Службу безопасности Украины может генерал Андрей Кмита.

Как писал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц страны.

На должность начальника Генштаба Вооруженных сил был назначен Руслан Хомчак. Главой АП стал советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан,а его первым заместителем стал Сергей Трофимов.

Андрея Геруса Зеленский назначил Представителем Президента Украины в Кабинете Министров.

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Персоны
Иван БакановВладимир Зеленский
Место
Украина
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Марченко Юра
Марченко Юра
Давай Ваня души нациков и фашиков!
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Kotov Alexander
Kotov Alexander
Де ж Лисий!?
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nic nic_
nic nic_
Неплохо.Видать глубоко законспирированный Штирлиц. Одно известно лучший друг.Неплохая рекомендация для такой должности. Думаю летчиком на президентский самолет он назначит своего лысого друга Жеку. Должность не менее ответственная.Нужен свой человек.
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