Зеленский назначил нового начальника СБУ в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Одесской области Виталия Харченко.

Соответствующий указ №715/2019 появился на официальном сайте главы государства.

"Назначить Харченко Виталия Васильевича начальником управления Службы безопасности Украины в Одесской области", – говорится в нем.

Зеленский назначил начальника СБУ в Одесской области

В открытых источниках информации почти нет упоминаний о мужчине. Однако по данным судебного реестра человек с таким именем, по меньшей мере в 2017-2018 годах, занимал должность начальника с инспекции Главной инспекции Службы безопасности Украины.

С ним судились, требуя признать противоправным и отменить выговор, объявленный Харченко, и отменить приказ об уменьшении премирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями главы СБУ.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram