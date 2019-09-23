Зеленский назначил нового начальника СБУ в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Одесской области Виталия Харченко.
Соответствующий указ №715/2019 появился на официальном сайте главы государства.
"Назначить Харченко Виталия Васильевича начальником управления Службы безопасности Украины в Одесской области", – говорится в нем.
Зеленский назначил начальника СБУ в Одесской области
В открытых источниках информации почти нет упоминаний о мужчине. Однако по данным судебного реестра человек с таким именем, по меньшей мере в 2017-2018 годах, занимал должность начальника с инспекции Главной инспекции Службы безопасности Украины.
С ним судились, требуя признать противоправным и отменить выговор, объявленный Харченко, и отменить приказ об уменьшении премирования.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями главы СБУ.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram