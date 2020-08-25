Зеленский назначил нового командующего Силами спецопераций

Зеленский назначил Галагана командующим ССО. Фото Офис президента.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Григория Галагана новым командующим Силами специальных операций ВСУ.
Соответствующий указ №358/2020 он подписал 25 августа. Другим документом №357/2020 с этой должности уволен Игорь Лунев, сообщается на сайте главы государства.
Зеленский провел встречу с новым командующим ССО, во время которой он заявил о необходимости более агрессивных мер для противодействия вызовам. В частности, речь идет об адекватной реакции на провокационные действия со стороны противника.
"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, значит и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами", – отметил президент.
При этом Зеленский подчеркнул, что в условиях перемирия задачи для Операции объединенных сил изменились.
Указ о назначении Галагана командующим ССО
Указ об увольнении Игоря Лунева
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Владимир Зеленский сменил главу Центра специальных операций борьбы с терроризмом ("Альфа") Службы безопасности Украины. Его возглавил Сергей Дусик, заменив на этом посту Александра Устименко.
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