Зеленский назначил нового командующего ОС: кто он

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на его место генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства в понедельник, 5 августа.

Зеленский назначил Кравченко командующим ОС

Владимир Кравченко Цензор.НЕТ

Сырский же получил должность командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. На этой должности он заменил Сергея Попко.

Александр Сырский fakty.ua

Кравченко с 2017 года был командующим войск оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ. В августе 2018 года получил звание генерал-лейтенанта.

Попко – генерал-полковник ВСУ, стал командующим Сухопутными войсками Украины в марте 2016 года. До того возглавлял Главный командный центр Генерального штаба ВСУ, исполнял обязанности командующего Объединенного оперативного командования ВСУ.

Сергей Попко patrioty.org.ua

Напомним, Сырского на должность командующего ОС 6 мая назначил пятый президент Украины Петр Порошенко. До этого он был начальником штаба сектора "С", одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017-м стал командиром АТО

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Украины Екатерину Слядневу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!