Зеленский назначил нового главу внешней разведки: кто он

Новым главой Службы внешней разведки Украины стал Владислав Бухарев. Его назначил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующее решение было принято 11 июня, отметил на брифинге заместитель главы Администрации президента по правовым вопросам Руслан Рябошапка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним: ранее звучала информация о том, что Бухарев может возглавить при Зеленском СБУ. Он – народный депутат Украины от "Батьківщини". В 2014 году работал заместителем главы ведомства при Валентине Наливайченко. Также три года (до 2010-го) занимал должность заместителя главы ГФС.

Владислав Бухарев ba.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский:

уволил 15 глав областных государственных администраций и начальников управлений СБУ в пяти областях;

подписал представление на увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

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