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Зеленский назначил нового главу внешней разведки: кто он

8.3тЧитать материал на украинском

Новым главой Службы внешней разведки Украины стал Владислав Бухарев. Его назначил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующее решение было принято 11 июня, отметил на брифинге заместитель главы Администрации президента по правовым вопросам Руслан Рябошапка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним: ранее звучала информация о том, что Бухарев может возглавить при Зеленском СБУ. Он – народный депутат Украины от "Батьківщини". В 2014 году работал заместителем главы ведомства при Валентине Наливайченко. Также три года (до 2010-го) занимал должность заместителя главы ГФС.

Владислав Бухарев

Владислав Бухарев

ba.org.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский:

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Персоны
Владимир ЗеленскийРуслан РябошапкаЮрий ЛуценкоПавел КлимкинВладислав Бухарев
Место
Украина
Теги
Генеральная прокуратура УкраиныМинистерство иностранных дел УкраиныАдминистрация Президента
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
єто піздєц...
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1
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Он путинский агент надо думать.
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3
1
Иванов Петр
Иванов Петр
"Зеленский придумал внешнюю разведку и назначил её главу"
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0
2

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