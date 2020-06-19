Зеленский назначил нового главу Винницкой ОДА: опубликованы указы

Глеб Иванов Политика 14:41, 19.06.2020 Обновлено: 14:41, 19.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский официально уволил главу Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского и назначил на эту должность главу Государственного управления делами Сергея Борзова.

Соответствующие указы №236 и №238 и от 18 июня обнародованы на сайте главы государства в пятницу, 19 июля.

"Уволить Борзова Сергея Сергеевича от должности руководителя Государственного управления делами",– говорится в тексте указа Зеленского.

Указом №238 президент уволил "Скальского Владислава Владимировича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению". Затем президент назначил Борзова главой ОГА, о чем говорится в указе №239.

Помимо этого Зеленский назначил Игоря Лысого временно исполняющим обязанности главы Госуправделами.

Указы президента
Указы президента
Указы президента

Как известно, в ГУД Борзов работал еще с 2014 года. В 2015-м он в течение года был исполняющим обязанности главы ведомства, затем снова получил эту должность при шестом президенте Украины Владимире Зеленском.

Он получил образование на историческом факультете Винницкого государственного педагогического университета им. Коцюбинского, с 2006-го по 2011 год был директором команды КВН "Винницкие перцы". А с 2011-го в течение года – директором команды КВН "Сборная Украины", работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

Стоит отметить, что к КВН причастен и его тесть, Наум Баруля, который 10 лет возглавлял компанию Маслякова. После начала войны на Донбассе он оставил свой пост и создал в Украине "Лигу смеха", – программу, где Владимир Зеленский долгое время был ведущим.

Жена же Борзова, Ирина, на досрочных парламентских выборах прошла в парламент от партии "Слуга народа" по 14-му округу в Винницкой области.

Отметим, что 1 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Борзова главой Государственного управления делами (ГУД). Тогда как Владислава Скальского председателем Винницкой областной государственной администрации президент назначил в сентябре 2019-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня Кабинет министров Украины согласовал смену главы Винницкой областной государственной администрации.

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