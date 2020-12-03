Зеленский назначил нового главу "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

Соответствующий указ №532/2020 опубликован на сайте главы государства. Указом №529/2020 президент уволил Гусева с должности главы Херсонской облгосадминистрации.

При этом указом №531/2020 Зеленский освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора "Укроборонпрома".

А указом №530/2020 временно возложено исполнение обязанностей главы Херсонской ОГА на Сергея Козыря.

Кто такой Юрий Гусев?

Родился в 1979 году в городе Коростышев Житомирской области. Окончил Херсонский государственный технический университет, Киевский национальный экономический университет, Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета (США), Стаффордширский университет (Великобритания).

В 1999 году стал советником председателя Херсонской областной государственной администрации. Также Юрий Гусев был замминистра обороны Украины с 2014 по 2016 год. Затем – советником министра инфраструктуры и министра экологии и природных ресурсов.

Гусев также был под 41-м номером в списке "Слуга народа" на парламентских выборах-2019. Однако перед ними заявил, что баллотироваться не будет, но останется в команде Зеленского.

Напомним, что в весной 2020-го Херсонская ОГА под руководством Гусева попала в скандал из-за празднования 8 Марта с эротическими танцами. В частности, тогда чиновников развлекала группа "Степ" с легендарной песней "Жареный кабанчик" и две девушки в откровенных платьях и порванных капроновых колготках.

В Херсонской ОГА на 8 марта устроили эротические танцы

Перед тем Юрий Гусев поздравлял "Степ" с 25-летием. В ролике, который размещен на сайте ОГА, он называл группу "легендарной", пожелал коллективу успехов, а в завершение появился клип на песню "Жареный кабанчик".

Зато после скандала глава области заверил, что событие обернулось увольнением чиновников. Хотя тогда же выяснилось, что сотрудники облгосадминистрации знали о запланированном выступление в ОГА полуобнаженных девушек.

Ко всему прочему, в сентябре Гусев отметился странным подарком премьер-министру Денису Шмыгалю, когда тот посетил область с рабочим визитом. Председатель Херсонской ОГА, в частности, вручил главе правительства самый большой арбуз сезона, который весил 27,7 килограмма, с QR-кодом. Юрий Гусев подчеркнул, что это признак Херсонского края.

Гусев подарил Шмыгалю самый большой арбуз сезона

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