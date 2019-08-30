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Зеленский назначил нового главу "Укроборонпрома": кто он

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса новым главой "Укроборонпрома".

Указом №640/2019 он уволил Павла Букина с должности гендиректора Госконцерна и перевел на его место Абромавичуса, который входил в наблюдательный совет "Укроборонпрома".

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - сказано в указе №641/2019 от 30 августа.

Укринформ Павел Букин (слева)

Укринформ Павел Букин (слева)

Укринформ

Айварас Абромавичус

Айварас Абромавичус

Цензор.нет

Айварас Абромавичус - бывший министр экономического развития и торговли (декабрь 2014 - февраль 2016). Перед назначением в Кабмин уроженец Литвы получил украинское гражданство.

Он подал в отставку добровольно из-за нежелания "быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами".

В ходе предвыборной кампании он активно консультировал президента Владимира Зеленского, который в июне назначил его членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Также ранее СМИ называли Абромавичуса одним из кандидатов на пост премьер-министра Украины.

Зеленский назначил нового главу "Укроборонпрома": кто он

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • "Укроборонпром" оказался в центре скандала в феврале. Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей из России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.

  • При этом Гладковский-старший признался, что Украина действительно закупает запчасти у России, однако инициировал приостановку своих полномочий на период расследования.

  • Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.

  • В финальной части расследования журналисты сообщили, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома".

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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Неожиданное назначение . Но по видимому не случайное .
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Достойное назначение!
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