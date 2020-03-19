Зеленский назначил нового главу Тернопольщины: кто он

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта подписал указ о назначении Владимира Труша главой Тернопольской ОГА. Сразу после этого он провел с ним встречу.

Как сообщается на сайте президента Украины, вручая чиновнику служебное удостоверение, глава государства поздравил его и пожелал успехов в работе.

Также, общаясь с Трушем, Зеленский отметил важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов на Тернопольщине. Со своей стороны глава Тернопольской ОГА поблагодарил президента за доверие.

Владимир Зеленский и Владимир Труш Сайт президента Украины

Отметим, что Владимир Труш родился в 1980 году в селе Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Он имеет высшее образование, в 2002 году закончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии).

В 2019 году Труш окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека "Украина" (бакалавр права). С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области.

В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 года – председатель Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Зеленский назначил новым главой Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко. При этом указом №73/2020 президент освободил Ирину Купрейчик от временного исполнения обязанностей главы Сумской ОГА.

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