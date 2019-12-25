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25 декабря • обновлено в 13:42
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Зеленский назначил нового главу СБУ на Ривненщине: кто он

1.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области. Им стал Андрей Тимченко.

Соответствующий указ №951/2019 появился на сайте главы государства. Документ датирован 24 декабря. "Назначить Тимченко Андрея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области", – говорится в указе.

Зеленский назначил нового главу СБУ на Ривненщине: кто он

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Владимир Зеленский

LB.ua

Как пишет "Рівне вечірнє", Тимченко 40 лет, он имеет звание подполковника. После увольнения предыдущего регионального руководства СБУ в июне из-за отсутствия прогресса в решении вопроса незаконной добычи янтаря Тимченко исполнял обязанности начальника управления.

До этого он работал в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 12 августа Зеленский приехал с рабочим визитом в Житомирскую область. Там он публично пристыдил начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко за слабую борьбу с незаконной добычей янтаря.

  • Тогда же президент потребовал уволить начальника СБУ в Житомирской области и других должностных лиц местной полиции и прокуратуры из-за янтарных схем.

  • Чистки руководства СБУ он анонсировал также в Ривненской и Волынской областях.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Ривне
Тег
Служба безопасности Украины
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