Зеленский назначил нового главу СБУ на Ривненщине: кто он

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области. Им стал Андрей Тимченко.

Соответствующий указ №951/2019 появился на сайте главы государства. Документ датирован 24 декабря. "Назначить Тимченко Андрея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области", – говорится в указе.

Владимир Зеленский LB.ua

Как пишет "Рівне вечірнє", Тимченко 40 лет, он имеет звание подполковника. После увольнения предыдущего регионального руководства СБУ в июне из-за отсутствия прогресса в решении вопроса незаконной добычи янтаря Тимченко исполнял обязанности начальника управления.

До этого он работал в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 августа Зеленский приехал с рабочим визитом в Житомирскую область. Там он публично пристыдил начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко за слабую борьбу с незаконной добычей янтаря.

Тогда же президент потребовал уволить начальника СБУ в Житомирской области и других должностных лиц местной полиции и прокуратуры из-за янтарных схем.

Чистки руководства СБУ он анонсировал также в Ривненской и Волынской областях.

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