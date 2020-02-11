Зеленский уволил Богдана и назначил нового главу Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначен Андрей Ермак.

Соответствующий приказ был подписан 11 февраля и опубликован на сайте президента. Богдана уволили приказом №46/2020, а указом №48/2020 в свою очередь назначили его последователя на должности.

Еще одним указом Зеленский уволил Ермака с должности помощника президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информация о возможной отставке Богдана появилась 10 февраля.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о возможной отставке Богдана. Подтвердить данные он не смог, однако заявил, что "возможно все".

В сети на новости об "очередном уходе" Богдана отреагировали новыми шутками и мэмами.

Ранее уже появлялась информация об отставке Богдана. 1 августа в сети показали заявление, в котором Богдан якобы попросил освободить его от должности. Вскоре он заявил, что подобные документы подписали все сотрудники ОП и ни о каком увольнении речи не идет.

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