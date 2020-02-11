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11 февраля • обновлено в 12:26
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Екатерина Луговская

Зеленский уволил Богдана и назначил нового главу Офиса президента

36т
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначен Андрей Ермак.

Соответствующий приказ был подписан 11 февраля и опубликован на сайте президента. Богдана уволили приказом №46/2020, а указом №48/2020 в свою очередь назначили его последователя на должности.

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Еще одним указом Зеленский уволил Ермака с должности помощника президента Украины.

Зеленский уволил Богдана и назначил нового главу Офиса президента

Зеленский уволил Богдана и назначил нового главу Офиса президента
Зеленский уволил Богдана и назначил нового главу Офиса президента
Зеленский уволил Богдана и назначил нового главу Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Информация о возможной отставке Богдана появилась 10 февраля.

  • Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о возможной отставке Богдана. Подтвердить данные он не смог, однако заявил, что "возможно все".

  • В сети на новости об "очередном уходе" Богдана отреагировали новыми шутками и мэмами.

  • Ранее уже появлялась информация об отставке Богдана. 1 августа в сети показали заявление, в котором Богдан якобы попросил освободить его от должности. Вскоре он заявил, что подобные документы подписали все сотрудники ОП и ни о каком увольнении речи не идет.

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Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Андрей Ермак Андрей Богдан Владимир Зеленский
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Комментарии
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
нада не кровати в борделе переставлять, а бодель закрывать ! слава украини !
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Гоша Злой
Гоша Злой
тела ушла, кормушка ушла....
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Дмитрук Александр
Дмитрук Александр
теперь запануете
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