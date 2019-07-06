Зеленский назначил нового главу Львовской ОГА: кто он

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Львовской областной государственной администрации.

Им стал Маркиян Мальский, который был внештатным советником председателя Львовской ОГА по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также заместителем председателя Консультативного совета при прокуратуре Львовской области. Соответствующий указ от 5 июля опубликован на сайте главы государства.

Ранее 34-летний Мальский работал адвокатом в объединении Arzinger, где возглавлял Западный филиал. Перед тем был юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже.

Маркиян Мальский "ДС"

В прошлом созыве Верховной Рады на общественных началах был помощником депутата Михаила Хмиля от партии "Батьківщина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Комарницкий, который был утвержден Кабинетом министров на должность главы Луганской областной госадминистрации, основал религиозную общину вместе с "партнерами " из "ЛНР".

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