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26 октября • обновлено в 15:42
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Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: кто он

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым главой Луганской областной госадминистрации.

Соответствующий указ №767/2019 от 25 октября опубликовали на сайте главы государства.

Он заменил на этой должности Виталия Комарницкого, который был во главе области с июля 2019 года.

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Гайдай – уроженец Северодонецка, депутат Мукачевского районного совета VII созыва, бывший глава Мукачевской райгосадминистрации. Он также работал в Обуховской районной государственной администрации и в Киевсовете.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Луганская область
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