Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: кто он

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым главой Луганской областной госадминистрации.
Соответствующий указ №767/2019 от 25 октября опубликовали на сайте главы государства.
Он заменил на этой должности Виталия Комарницкого, который был во главе области с июля 2019 года.
Гайдай – уроженец Северодонецка, депутат Мукачевского районного совета VII созыва, бывший глава Мукачевской райгосадминистрации. Он также работал в Обуховской районной государственной администрации и в Киевсовете.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
5 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской ОГА Виталия Комарницкого.
О Комарницком всплыли скандальные факты. Так, он основал религиозную общину вместе с "партнерами" из "ЛНР".
Также стало известно, что сын Комарницкого проживает в России.
На заседании Кабинета министров 20 октября было согласовано увольнение Виталия Комарницкого с должности главы Луганской ОГА.
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