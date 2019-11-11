Зеленский назначил нового главу Кировоградской ОГА: что о нем известно

Андрей Балонь назначен новым главой Кировоградской областной государственной администрации.

Указ о назначении президент Владимир Зеленский подписал 8 ноября, а 11-го первый замглавы ОП Сергей Трофимов официально представил Балоня, передает пресс-служба главы государства.

"Хочу заверить вас, что в полной мере понимаю, какие вызовы стоят передо мной и моей командой для того, чтобы Кировоградщина звучала по-другому, звучала по-новому, как того требует время. Понимаю и то, что самому мне не справиться, поэтому я готов к широкой публичной коммуникации с вами", – заявил Балонь.

Он подчеркнул, что вместе с командой будет продолжать в регионе важные реформы, начатые президентом и правительством во всех сферах общественной жизни.

Руководитель облгосадминистрации также сообщил, что особое внимание намерен уделять созданию новых рабочих мест, улучшению инвестиционной привлекательности региона и повышению уровня заработной платы в области.

Справка. Андрей Балонь родился в 1982 году. В 2003-м окончил Национальный университет внутренних дел Украины по специальности "Правоведение", в 2017 году – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Финансы и кредит". Кандидат юридических наук. В 2003-2015 гг. работал на разных должностях в структуре Министерства внутренних дел Украины. С 2017 до 2019 года был заместителем главы Херсонской областной государственной администрации. Занимался предпринимательской деятельностью.

Сергей Трофимов и Андрей Балонь president.gov.ua

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