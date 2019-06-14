Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Администрации президента 14 июня, но датирован днем ранее.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", – говорится в указе.

Сергей Дейнеко Антикор

До этого главой службы был Петр Цигикал, занимавший эту должность с 2017 по май 2019 года, пока Зеленский не уволил его с военной службы в запас.

Петр Цигикал ICTV

Сергей Дейнеко имеет звание полковника, с октября 2013 года командовал Луганским пограничным отрядом.

В 2014 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого за мужество и героизм, проявленные в ходе войны на Донбассе.

По данным "5 канала", Дейнеко в 2014 году фигурировал в расследовании военной прокуратуры относительно договоренностей с оккупантами в Луганской области.

Такие данные были обнародованы в пропагандистском фильме террористов "Позывной Донбасс". Наемники России утверждали, что якобы договорились с командиром отряда Луганщины о сдаче оружия украинскими военными.

"Военная прокуратура даже открыла уголовное производство относительно сдачи отряда, но не довела дело до логического завершения", – уточнили журналисты.

Согласно с декларацией Дейнеко за 2018 год, когда он еще занимал пост замдиректора Департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы, у него есть двое детей и супруга.

Его сын владеет квартирой в Умани Черкасской области на 31 м кв., а сам Сергей имеет право на пользование квартирой в Киеве на 91 м.

Также семья владеет двумя автомобилями Nissan 2012 и 2017 годов выпуска и счетами в ПриватБанке.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николая Балана. Также были назначены первый заместитель и заместители.

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