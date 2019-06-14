Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии: кто получил должности

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николая Балана.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства в пятницу, 14 июня.

Так, сначала Балана, который с 7 мая 2019 года исполнял обязанности командующего, уволили с должности, а следующим документом вернули на пост.

Николай Балан censor.net.ua

Также назначены были первый заместитель и заместители Балана. Ими стали соответственно Владимир Кондратюк, Руслан Дзюба и Юрий Лебедь.

Юрий Лебедь lb.ua

В то же время Зеленский уволил Олега Кулика с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислил его в распоряжение командующего Нацгвардии.

Что известно о новом командующем Нацгвардией:

В 1992 он закончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище.

В 2003 году Николай Балан окончил Академию пограничных войск Украины с отличием.

Прошел офицерские должности от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

С 2010 года был назначен начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

18 апреля 2014 года Указом президента Украины назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

В 2017 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины с отличием.

Указом президента Петра Порошенко 7 мая 2019 года был назначен на должность исполняющего обязанности командующего Национальной гвардии Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Украины.

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