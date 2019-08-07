Зеленский назначил людей для возвращения Донбасса: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по вопросам правовой политики, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.

Об этом сказано на официальном сайте главы государства.

В документе указано, что в состав Комиссии будут входить 83 человека, которых поделят на шесть рабочих групп: по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины; развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия; развития уголовного права; реформирования уголовной юстиции; развития юридического образования; реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, в состав Комиссии вошли профессор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Михаил Буроменский, заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, судья Европейского суда по правам человека в отставке Владимир Буткевич и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Рабочую группу по вопросам развития законодательства по организации судебной власти и осуществления правосудия возглавил ректор Национальной школы судей Украины, доктор юридических наук Николай Онищук.

Рабочую группу по вопросам реформирования уголовного права возглавил академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор Юрий Баулин.

Владимир Зеленский

Рабочую группу по вопросам реформирования криминальной юстиции возглавил заместитель Генерального прокурора Украины в 2015-2016 годах Виталий Касько.

Рабочую группу по вопросам развития юридического образования возглавила вице-президент Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор Наталья Кузнецова.

Рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, кандидат юридических наук, доцент Антон Кориневич.

Кроме них, в состав этой комиссии вошла экс-омбудсмен, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе для достижения целей мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Валерия Лутковская, а также правозащитники, судьи, адвокаты и прокуроры.

Еще в состав Комиссии вошли международные консультанты и наблюдатели, например, политический советник Программы развития ООН в Украине, председатель Донецкого и Луганского зонального офиса Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Гаспар Бергман, специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы для Украины Режи Брийя, представитель Представительства Европейского Союза в Украине, координатор сектора "Верховенство права и борьба с коррупцией" Манфредас Лимантас и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что проблема возвращения Украине аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса не решается законами.

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